НАТО збільшило персонал в Києві для надання консультацій Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив після засідання комісії Україна-НАТО.

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"Ми також збільшили кількість персоналу НАТО в Києві, і вони надають консультації українському уряду, особливо Міністерству оборони", - зазначив Йенс Столтенберг.