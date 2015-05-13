НАТО збільшило персонал в Києві для надання консультацій Україні
19:53, 13 травня 2015Політика
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НАТО збільшило свій персонал в Києві для надання консультацій українському уряду.
Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив після засідання комісії Україна-НАТО.
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"Ми також збільшили кількість персоналу НАТО в Києві, і вони надають консультації українському уряду, особливо Міністерству оборони", - зазначив Йенс Столтенберг.
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