НАТО збільшило персонал в Києві для надання консультацій Україні

19:53, 13 травня 2015
Політика
138 0

НАТО збільшило свій персонал в Києві для надання консультацій українському уряду.

Reuters

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив після засідання комісії Україна-НАТО.

Читайте такожГенсек НАТО: успішні реформи матимуть вирішальне значення для України

"Ми також збільшили кількість персоналу НАТО в Києві, і вони надають консультації українському уряду, особливо Міністерству оборони", - зазначив Йенс Столтенберг.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter