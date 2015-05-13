У НАТО заявили, що ефективність їх допомоги залежатиме від реформ в Україні

Про це в інтерв'ю "ЄвроПравді" сказав Джеймі Шеа – колишній прес-секретар альянсу, який сьогодні є відповідальним в команді генсека НАТО за "нові виклики безпеці".

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"Ми допомагаємо, але ефективність допомоги залежить не тільки від нас, але – в першу чергу – від того, чи будуть ефективними реформи, які проводить Україна", - сказав Джеймі Шеа.

За його словами, Україна в свою чергу теж може допомогти НАТО: "Перш за все, у нас є можливість вчитися і змінюватися, враховуючи ваш досвід гібридних атак".

Відповідаючи на питання про готовність до гібридної війні Джеймі Шеа сказав, що альянс зараз посилює співпрацю з Євросоюзом, який є кращим, ніж НАТО, гравцем в цивільних сферах.

"Ми в свою чергу можемо допомогти (структурам ЄС) у питаннях розвідки, раннього попередження про можливу загрозу. Адже в гібридній війні особливо важливо вміння передбачити атаку. У той же час ми повинні бути здатні реагувати якомога швидше – в тому числі з допомогою звичайних збройних сил – у разі безпосередньої загрози. І для цього ми створили в альянсі сили надшвидкого реагування", - сказав колишній прес-секретар альянсу .

"Таким чином, як бачите, ми готові протистоятигібридним загрозам", - підсумував він.