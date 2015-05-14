Аксьонов обмежив доступ до кримських пляжів

Зокрема, Аксьонов обмежив доступ до дитячих та лікувальних пляжів, повідомляє Крим. Реалії.

"У нас яскрава подія: голова республіки підписав це розпорядження - методичні рекомендації з користування пляжними територіями Республіки Крим", - заявила "міністр курортів і туризму Криму" Олена Юрченко.

Окрім того, Юрченко похизувалася, що документ повністю відповідає російському законодавству.

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"Найголовніша відправна точка - усе відповідає федеральному законодавству, але в той же час в жодному разі не виключає тієї специфіки, яка є в Криму", - зауважила вона.

Контроль і визначення функціонального призначення пляжів, за словами "міністра", лягає на плечі муніципальних органів влади, які для цього повинні будуть створити відповідні комісії.

При цьому, який саме відсоток кримських пляжів потенційно може потрапити під обмеження доступу, "міністр" поки "не готова сказати".