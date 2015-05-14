Рада посилила відповідальність за погрозу або насильство щодо журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 із 333 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цим законом Кримінальний кодекс України доповнено статтею 3451 «Погроза або насильство щодо журналіста». Нею передбачено, що погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Усі ці дії, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.

Також доповнено Кодекс статтею 3471 «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста».

Відповідно до цієї статті умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, у зв'язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим небезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.

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Доповнено Кодекс статтею 3481 «Посягання на життя журналіста». У ній передбачено, що вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Відповідно до статті 3491, захоплення або тримання як заручника журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

Крім того, змінами до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» передбачено, що «у разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків членам сім'ї загиблого (померлого), а в разі відсутності сім’ї – його батькам та утриманцям з державного бюджету виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 100 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків, йому виплачується з державного бюджету одноразова грошова допомога у розмірі до 50 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що біля будинку заступника Авакова Сергія Чеботаря невідомі напали на журналістів. Вчора стало відомо, що Чеботар подав у відставку.