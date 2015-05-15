Прикордонники: Україна не контролює близько 409 кілометрів кордону
На даний момент Україна не контролює близько 409 кілометрів державного кордону в межах Донецької та Луганської області.
Про це в ефірі "5 каналу" повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Що стосується ділянки кордону, яку ми тимчасово не контролюємо, то це - 409,3 кілометра в межах Донецької та Луганської областей", - зазначив він.
Слободян також повідомив, що наразі на російському прикордонному пункті пропуску "Донецьк" працює української міжвідомча комісія, до складу якої входять митники і співробітники ДПСУ. З його слів, умови роботи цієї групи досить складні.
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Водночас, Слободян зазначив, що перед ДПСУ стоїть чітке завдання Президента України - до кінця року відновити контроль на державному кордоні.
"Звичайно не все залежить від Держприкордонслужби, тому що це питання іншого рівня – міжнародного. Але в свою чергу ми докладаємо максимум зусиль", - додав він.