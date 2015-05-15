Експерт: Війна навколо і проти Яценюка триває

Про це у своєму матеріалі «Війна навколо Яценюка. Що стоїть за останніми звільненнями» на сайті «Новий час» пише політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Експерт пов'язує роздмухування конфлікту з боротьбою «Народного фронту» з групою Фірташа, яка триватиме останні місяці. На думку Фесенка, ця група за допомогою інших недоброзичливців використовує привід, що підвернувся – «вона намагається сформувати якийсь «широкий фронт» проти Яценюка».

«Ця ситуація - продовження війни між Яценюком та його недоброзичливцями, серед яких, звичайно ж, чільне місце посідають політики, пов'язані з Фірташем і Льовочкіним. Але не тільки. При цьому я не став би спрощувати ситуацію: у Яценюка є дуже багато критиків і всередині самої коаліції, і їх число збільшилося в зв'язку з непопулярними соціальними та економічними реформами, проведеними урядом. Зрозуміло, будь-який привід або скандал, пов'язаний з представниками команди прем'єра або з ним самим, активно використовується», - пише політолог.

На думку Фесенка, у випадку з Боровиком неоднозначна ситуація - Міністерство економіки, так і сам Абромавичюс були незадоволені роботою Боровика. «...Не кожен хороший фахівець в змозі стати хорошим менеджером і вписатися в управлінську команду», - зазначає політолог.

Політолог радить розрізняти різні аспекти проблеми – власне конфлікт і використання його в інформаційному просторі. «Війна навколо і проти Яценюка триває», - упевнений експерт.

Фесенко сумнівається, що така ситуація може призвести до відставки Яценюка, «оскільки це створить проблеми коаліції і не дуже втішить наших західних партнерів, які бояться повторення 2005 року».