Нуланд після візиту до Києва їде в Москву для обговорення Мінських угод

Помічник держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вікторія Нуланд

після візиту в Київ і зустрічі з українським керівництвом вирушить до Москви для обговорення питань врегулювання кризи на сході України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на офіційне повідомлення Державного департаменту США.

Читайте такожУкраїна вимагає від Росії повного виконання Мінських угод"Помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд, 17-18 травня проведе зустрічі в Москві з високопоставленими російськими чиновниками для обговорення подальших кроків реалізації Мінських домовленостей після її візиту до Києва 14-16 травня та участі держсекретаря Керрі в засіданнях у Сочі 12 травня. Вона також обговорить двосторонні питання з російськими офіційними особами, а також познайомитися з представниками громадянського суспільства", - зазначено у повідомленні.