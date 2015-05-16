Нуланд: США готові посилити свою участь у виконанні мінських домовленостей

Таку заяву зробила помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд перебуваючи в Києві. "Наш головний меседж під час відвідин України - демонстрація того, що США готові бути більш глибоко залученими для забезпечення повного виконання мінських домовленостей щодо безпеки, політичних аспектів, а також гуманітарної допомоги", - повідомила Вікторія Нуланд мету свого візиту в Україну.

Читайте такожНуланд: Крим та частина Донбасу живуть в умовах "панування терору"Також вона зазначила наполегливу роботу української влади у проведенні реформ. "Знаю, що Україна зараз дуже напружено працює над тим, щоб впроваджувати нові реформи в надзвичайно важкий час для країни. Я також піднімала питання проведення конституційної реформи та питання децентралізації", - сказала Вікторія Нуланд.

Помічник держсекретаря США також повідомила, що на зустрічі з українською владою обговорювалася робота місії ОБСЄ. "Ми дуже детально обговорили те , яким чином ОБСЄ може діяти і посилити свою роль у сприянні захисту Широкиного таким чином, щоб Україна могла захистити Маріуполь", - сказала Вікторія Нуланд, коментуючи свої зустрічі з українськими чиновниками.

"Ми також обговорювали дуже конкретно питання кордонів, а саме - забезпечення доступу представників ОБСЄ до всієї лінії кордону для того, щоб мати можливість проводити перевірку всіх вантажів, що прибувають на територію України", - зазначила Вікторія Нуланд.

Також вона звернула увагу, що під час спілкування з представниками української влади значне місце було відведено роботі робочої підгрупи з гуманітарних питань щодо того, яким чином забезпечити доставку гуманітарних вантажів мирним жителям Донбасу.

Також помічник держсекретаря заявила: "Це мій перший візит (в Україну) з лютого, коли я супроводжувала сюди держсекретаря США (Джона) Керрі, і я відлітаю з України з відчуттям оптимізму, тому що я бачу, що ви дуже завзято в ці важкі часи, незважаючи на болючість реформ, працюєте над тим, щоб створити демократичну, нову й чисту Україну".