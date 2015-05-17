"Президент" невизнаної Абхазії заявив, що поки що не планує визнавати "ДНР" і "ЛНР"
23:26, 17 травня 2015Політика
933 0
"Президент" невизнаної республіки Абхазія Рауль Хаджимба заявив, що Абхазія не планує найближчим часом визнавати "ДНР" та "ЛНР", незважаючи на те, що сепаратисти в Донецькій області "визнали" його "республіку".
presidentofabkhazia.org
Про це він заявив на прес-конференції, стенограма якої з'явилася на його сайті, передає ТСН.
Хаджимба сказав, що визнання Абхазії з боку бойовиків "ДНР" він дізнався зі ЗМІ, але офіційних документів він поки не бачив.
Читайте такожНАТО засудить підписання Москвою угод з Абхазією та Південною Осетією
"Ми вдячні, якщо це так, але потрібно думати і про інші речі. В самих "ДНР" і "ЛНР" сьогодні йде мова про можливість діалогу з Києвом на предмет отримання широкої автономії у складі України. Тому в перспективі ми подивимося, як поводитися", - сказав Рауль Хаджимба.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter