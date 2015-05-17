"Президент" невизнаної Абхазії заявив, що поки що не планує визнавати "ДНР" і "ЛНР"

Про це він заявив на прес-конференції, стенограма якої з'явилася на його сайті, передає ТСН.

Хаджимба сказав, що визнання Абхазії з боку бойовиків "ДНР" він дізнався зі ЗМІ, але офіційних документів він поки не бачив.

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"Ми вдячні, якщо це так, але потрібно думати і про інші речі. В самих "ДНР" і "ЛНР" сьогодні йде мова про можливість діалогу з Києвом на предмет отримання широкої автономії у складі України. Тому в перспективі ми подивимося, як поводитися", - сказав Рауль Хаджимба.