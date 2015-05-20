Іспанія ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС

Про це повідомляє сайт Посольства України у Королівстві Іспанія.

19 травня Іспанія передала Генеральному секретаріату Ради Європейського Союзу документ про ратифікацію Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Ратифікація угоди була схвалена Генеральними кортесами та підписана Королем Іспанії.

Читайте такожЧеські комуністи наклали вето на ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС

"Ратифікація є підтвердженням Іспанією своїх стійких зобов’язань по відношенню до України. Угода про асоціацію є ключовим елементом у розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом та передбачає амбіційний порядок денний реформ задля взаємної вигоди європейського та українського суспільств. Угодою також передбачається створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Іспанія також завершує внутрішній процес ратифікації угод про асоціацію з Грузією та Молдовою, які перебувають на розгляді в Сенаті.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації всіма державами Євросоюзу угоди до кінця 2015 року.