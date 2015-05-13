Словенія ратифікувала Угоду про асоціацію України і ЄС - посольство
21:33, 13 травня 2015Політика
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Державні Збори Республіки Словенія (парламент) ратифікували Угоду про асоціацію України з ЄС.
Словенія ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС / slovenia.mfa.gov.ua
Про це повідомляє Посольство України у республіці Словенія.
Голосування відбулося на позачерговій сесії словенського парламенту, 68 із 72 депутатів підтримали ратифікацію Угоди про асоціацію.
Після обрання президентом Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня.
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16 вересня Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Також для набуття чинності документ мають ратифікувати всі 28 країн ЄС, більшість із них уже це зробила.
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