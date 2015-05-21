Школа місцевого самоврядування знову почала роботу

Заснована Швейцарсько-українським проектом "Підтримка децентралізаціі в Україні" DESPRO Школа місцевого самоврядування розпочала свою роботу у вигляді триденного очного навчання для 50 представників місцевого самоврядування з різних областей Украіни.

Фокусом цьогорічної школи є питання об'єднання територіальних громад, а також посилення спроможності асоціацій ОМС та їх ролі у просуванні реформи з децентралізаціі. До Школи у якості тренерів залучені найкращі фахівці та експерти місцевого самоврядування.

Родзинкою заходу стала участь випускників минулорічної Школи, але цього разу у якості тренерів: 6 представників Школи-2014 провели розроблені власноруч тренінги. Попереду ще два дистанційних курси та одне очне навчання.