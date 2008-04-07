Черновецький обвинувачує БЮТ у розграбуванні Київщини і не тільки

Міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обвинувачує БЮТ у розграбуванні Київської області та інших регіонів.

"Сьогодні Київська область розграбована депутатами від БЮТ. Я знаю, що й в інших містах, де більшість цієї організації, йде повний грабунок", - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

За його словами, "там скоро на літаках треба буде літати, тому що все продали, що тільки могли".

На запитання про припинення забудов на Пейзажній алеї та біля Жовтневої лікарні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: "Була дуже цікава сцена роману чи повісті Булгакова "Майстер і Маргарита". Коли один персонаж виступав на сцені, показував фокуси, і працівник ЦК виступив і сказав, що треба щоб люди знали викриття".

"І він тоді сказав: "Будь ласка, якщо ви хочете викриття, я вам його зараз видам". А цей працівник ЦК був разом із дружиною. І персонаж сказав: "У такий-то час ви перебували з коханкою в такому-то готелі”, - розповів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, наголосивши, що цей роман Михайла Булгакова є його улюбленим.

“Тому якщо вже дуже хоче певний працівник уже не ЦК, а органу близького до цього, щоб було викриття, то - будь ласка”, - підкреслив міський голова Києва.

“Казки про те, що в Києві йде дерибан, насправді виявилися не казками, але стосувалися вони не моєї політичної сили, а реалізації рішень минулої влади, певної політичної сили - а саме членами штабу, дуже близькими до керівника БЮТ. Це дуже нахабні будівництва”, - цитує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “Українська правда”.