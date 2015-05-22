У декларації саміту у Ризі залишилися слова про незаконну анексію Криму

Як передає кореспондент УНІАН, декларація була ухвалена сьогодні в Ризі за результатами дводенного саміту «Східного партнерства».

Як відомо, слова щодо незаконної анексії Криму викликали незадоволення Білорусі та Вірменії і стали предметом переговорів. За даними джерел, в ході переговорів з цього питання Євросоюз відмовився вилучати це формулювання з тексту.

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"ЄС підтверджує свою позицію у спільній заяві, зробленій на саміті Україна-ЄС 27 квітня, у тому числі щодо незаконної анексії Криму та Севастополя. Учасники саміту підтверджують свої позиції по відношенню до резолюції 68/262 Генеральної асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України", - йдеться в декларації.

Учасники саміту також заявили про "рішучу підтримку всіх зусиль, спрямованих на деескалацію і політичне вирішення, що базується на повазі незалежності України, її суверенітету і територіальної цілісності". "Вони закликають всі сторони швидко і в повному обсягу виконати Мінські домовленості, досягнуті у вересні 2014 року, та комплекс заходів з їхньої реалізації, ухвалений у лютому 2015 року. Вони очікують, що всі сторони виконають свої зобов'язання, взяті в цих рамках", - сказано в декларації.