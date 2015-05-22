Країни "Східного партнерства" вийшли на рівень "нормальних відносин" з ЄС - Могеріні

Верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявляє, що в політиці «Східного партнерства» сторони вийшли на рівень "нормальних робочих відносин".

Як передає власний кореспондент УНІАН, перед початком пленарного засідання саміту «Східного партнерства» сьогодні в Ризі, Могеріні сказала: "Це нова ера нашого партнерства, нова стадія. Сьогодні з нашими партерами ми вийшли на стадію повсякденних нормальних робочих відносин. Це може бути не сенсаційним, але це приносить зиски для наших людей, і ми над цим працюємо".

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Верховний представник наголосила, що, незважаючи на те, що країни «Східного партнерства» "такі різні", для ЄС "наші відносини з кожним партнером є важливим". "Я думаю що це буде добрий день для всіх нас", - додала вона.

Як повідомлялося, програма "Східне партнерство" передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію Євросоюзу з Україною, Грузією, Молдовою, Азербайджаном, Вірменією та Білоруссю.

Угоди про асоціацію з ЄС підписали вже Україна, Грузія та Молдова.