Яценюк має надію, що ВР за два тижні впорається з СОТ

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що протягом двох тижнів парламент ухвалить усі необхідні документи для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів ВР.

Він нагадав, що у парламенті протягом двох найближчих тижнів відбудуться пленарні засідання.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зауважив, що до ВР уже надійшов ратифікаційний протокол щодо вступу України до СОТ, і він зараз знаходиться на розгляді профільного комітету.

«Сподіваюся, що протягом двох пленарних тижнів ми завершимо процедуру як ратифікації відповідного протоколу, так і прийняття всіх законопроектів щодо вступу України до СОТ», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він також звернувся до депутатів з проханням завтра під час пленарного засідання не обтяжувати роботу парламенту розглядом політичних питань.

А.ЯЦЕНЮК виступив з пропозицією у вівторок розглянути ряд законопроектів, які внесені Президентом та Кабінетом міністрів і мають соціально-економічне спрямування.