Порошенко розпорядився охороняти будівлі антикорупційного бюро

Про це повідомляє прес-служба президента України.

"Відповідно до статті 9 закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" постановляю: визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будинок Національного антикорупційного бюро України та прилеглі до нього території по вулиці Сурікова, 3, у місті Києві", - йдеться у документі.

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Таким чином, Порошенко доручив Управлінню державної охорони України забезпечити здійснення державної охорони будинку НАБ та прилеглих до нього територій.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.