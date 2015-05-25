Порошенко розпорядився охороняти будівлі антикорупційного бюро
23:23, 25 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко доручив взяти під державну охорону будівлі Національного антикорупційного бюро України
Порошенко розпорядився охороняти будівлі антикорупційного бюро / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба президента України.
"Відповідно до статті 9 закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" постановляю: визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будинок Національного антикорупційного бюро України та прилеглі до нього території по вулиці Сурікова, 3, у місті Києві", - йдеться у документі.
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Таким чином, Порошенко доручив Управлінню державної охорони України забезпечити здійснення державної охорони будинку НАБ та прилеглих до нього територій.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
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