Київ покладає значні очікування на засідання Комісії Україна-НАТО - Полторак

Про це міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак заявив під час зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО з питань політичних відносин і політики безпеки Трасивулосом Стаматопулосом, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

«Ми бачимо прогрес, ми є свідками прогресу, який відбувається у реформуванні Міноборони України та усвідомлюємо, що нам слід багато чого зробити разом», - сказав Стаматопулос.

При цьому він додав, що хоча часу на зволікання з реалізацією реформ немає, проте їх потрібно проводити якісно.

Полторак, говорячи про ситуацію на Донбасі, зазначив, що поточні події на сході України є свідченням того, що Росія не відмовляється від політики підтримки та поширення сепаратизму. Він вважає, що така політика об’єктивно загрожує вже не тільки Україні, але й більшості країн Східної Європи.

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У прес-службі зазначили, що Полторак також «торкнувся питань консолідації спільних з Альянсом зусиль, спрямованих на підтримку реформ сектору безпеки, що наразі набуло принципового значення».

За його словами, важливим досягненням у цьому напрямі є спільне з представниками волонтерських організацій започаткування діяльності Ради реформ при Міністерстві оборони.

«Метою Ради є запровадження комплексу реформ з питань економічної діяльності, матеріально-технічного та медичного забезпечення, налагодження ефективного механізму залучення представників громадянського суспільства та міжнародних організацій до процесу реформування, — сказав міністр оборони України.

Полторак зазначив, що Україна високо цінує допомогу з боку НАТО та країн-членів Альянсу та докладає максимальних зусиль щодо її практичного використання.