У Ющенка газові відносини з Росією розцінюють як «холодну війну»

В Секретаріаті Президента українсько-російські газові відносини розцінюють як «холодну війну»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу, інформуючи про підсумки зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО та головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Зокрема, О.ШЛАПАК повідомив про стурбованість глави держави ситуацією на газовому ринку, зауваживши, що сьогодні спостерігається повна невизначеність у відносинах з російськими партнерами щодо наявності угод з НАК «Нафтогаз України» на 2008 рік.

«Ми далі працюємо в надзвичайно неприємній ситуації, коли споживаємо газ без угод, не платимо за газ, росіяни не платять за транзит газу, ми знаходимось в ситуації холодної війни один з одним і, безумовно, рано чи пізно, на превеликий жаль, це виллється в конфлікти більш суттєвого ґатунку», - сказав О.ШЛАПАК.

Тому, за його словами, Президент наполягає на тому, щоб якомога швидше були завершені переговори щодо поставок газу на 2008 рік. Президент також нагадав, що, відповідно до попередніх домовленостей, максимум до 1 червня має бути сформульована загальна конструкція відносин на 2009 і подальші роки в газових питаннях з Росією.

«Буде дуже важко планувати бюджет на 2009 рік, якщо не буде уяви, про які ціни на газ у 2009 році буде йти мова», - сказав О.ШЛАПАК.