Королева Британії обіцяє продовжити тиск на Росію заради України (відео)
15:12, 27 травня 2015Політика
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Британія продовжить чинити тиск на Росію з метою дотримання поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.
REUTERS
Про це сьогодні, 27 травня, заявила королева Єлизавета ІІ під час традиційної щорічної промови на відкритті парламенту, яка стала вже 64-ю в її житті.
"Мій уряд продовжить тиск на Росію, щоб спонукати її до поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, і наполягатиме на повному виконанні Мінських угод", - сказала Єлизавета.
Читайте такожВеликобританія збільшить постачання нелетальної зброї в УкраїнуПовний текст промови доступний на урядовому сайті.
Згідно з Будапештським меморандумом, Британія є одним з гарантів суверенітету України.
Великобританія продовжить тиснути на Росію через Україну
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