У НУ-НС вважають дії Станік “політичною суєтою і проявом емоцій”

Народний депутат України Анатолій МАТВІЄНКО (НУ-НС) переконаний, що звільнена з посади судді Конституційного Суду Сюзанна СТАНІК не має права відкликати свої підписи під рішеннями КС.

Про це він сказав у коментарі сайту “Гарт”.

«Ніхто не може відкликати свій підпис під уже прийнятим рішенням. Якщо людина звільняється в зв’язку із тим, що вона була прийнята із порушенням процедури, то звільнення відбувається з моменту звільнення. Тобто, коли доведено порушення процедури, але аж ніяк не заднім числом», - наголосив А.МАТВІЄНКО.

Він вважає дії С.СТАНІК щодо відкликання своїх підписів “політичною суєтою і проявом емоцій”.

А.МАТВІЄНКО пов’язує такі дії з бажанням заблокувати роботу КС та внести сумніви щодо правочинності рішень інших суддів.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня 2007 року Президент В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК із посади судді КС у зв`язку з порушенням присяги.

25 березня 2008 року Верховний суд України поновив С.СТАНІК на посаді судді КС. У свою чергу Президент, відповідно до цього рішення ВСУ, 2 квітня поновив С.СТАНІК на посаді судді КС.

Водночас 3 квітня В.ЮЩЕНКО скасував указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України». Як йдеться в документі, С.СТАНІК звільнено "у зв`язку з порушенням процедури вступу на посаду судді Конституційного Суду України".

7 квітня С.СТАНІК заявила, що тимчасово відкликає всі свої підписи під документами КС із 22 квітня 2004 року до 3 квітня 2008 року.