Турчинов пророкує континентальну війну у разі відновлення боїв на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час дискусії "Демократія чи авторитаризм: війна не проти одного, а проти всіх" у рамках 8-го Київського безпекового форуму.

За словами Турчинова, те, що РФ продовжує концентрувати зброю і техніку на Донбасі і на кордоні, свідчить про те, що вона робить усе для невиконання Мінських угод і відновлення військових дій у будь-який зручний для неї момент.

"Прикриваючись цинічними розмовами про те, що вони сприяють мирному врегулюванню, Росія продовжує концентрувати зброю, військову техніку на тимчасово окупованій території України. Відбувається концентрація російських військ на кордоні з нашою державою", - сказав Турчинов.

Читайте такожТурчинов: Сильна українська армія здатна зупинити агресію РФ, направлену проти всієї Європи

Крім того, Турчинов вважає, що у разі відновлення бойових дій на Донбасі, бої будуть вже більш небезпечними.

"Треба чітко говорити і розуміти, що коли відновляться бойові дії, то це буде на найбільш високому і небезпечному рівні. Ці військові дії можуть перерости в повноцінну континентальну війну", - сказав секретар РНБО.