Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ сподівається, що позачергові вибори в Києві не будуть скасовані.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради.

«Ми всі стали свідками неодноразового ігнорування українських законів і Конституції на догоду однієї з політичних сил. Тому я не можу гарантувати, що вони в черговий раз не порушать закону», - зазначив О.ДОВГИЙ, відповідаючи на запитання читачів свого персонального сайту про те, чи може БЮТ відмінити вибори.

«Наші опоненти, порушуючи закон, проголосували постанову Верховної Ради про призначення дострокових виборів в столиці. Зараз вони усвідомили, що можуть зазнати поразки, тому прагнуть перевибори відмінити, - наголосив секретар Київради. - Але я сподіваюся, що наші політичні опоненти знайдуть в собі мужність взяти участь і пройти до кінця виборчу кампанію, яку самі розпочали».

«Також мені б хотілося, щоб у тих, хто подав позови до судів про відміну виборів, вистачило здорового глузду їх відкликати», - підкреслив О.ДОВГИЙ.