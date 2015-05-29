Депутати звинувачують чиновників СБУ в "кришуванні" контрабанди палива в Україну

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Великі обсяги контрабанди палива в Україну, завдяки яким сотні мільйонів гривень, а може бути, і мільярди, "кришуються" з вищих кабінетів керівників Служби безпеки України. При цьому я кажу не про Валентина Наливайченка, а про ряд інших чиновників", - сказав Геращенко.

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За його словами, 21 травня чесні співробітники СБУ затримали танкер, в якому було 5,8 тис. тонн дизельного пального, однак вищі керівники Служби безпеки намагалися цьому перешкодити. За інформацією депутата, судно було завантажене в Феодосії та прямувало до місць розвантаження на території України.

"На сьогоднішній момент це судно перебуває в гавані Ізмаїла", - уточнив Геращенко.

При цьому він відзначив, що випадки контрабандних поставок палива до країни не поодинокі, а це призводить до недоодержання державою податків. За словами Геращенка, з 1 тис. тонн дизельного пального постачальник має сплатити 4 млн грн митного збору.

Геращенко також розповів про розвантаження контрабандного палива в Миколаївській області. За його словами, біля порту Очаків прокладена окрема труба, через яку паливо безпосередньо вивантажується в бензовози, після чого розвозиться по АЗС.

Присутня на прес-конференції депутат Тетяна Чорновол підтвердила факти постачання тіньовими бізнесменами палива в Україну в обхід сплати податків, які на літрі палива досягають 10 грн.

"Є бізнесмени, які продають бензині з податками, а є ті, які продають без податків, але ціни на АЗС скрізь однакові. Відповідно, один бізнес платить 10 грн у бюджет, а інший – 10 грн в кишеню", - наголосила Чорновол.

При цьому вона повідомила про великі обсяги виробництва неякісного палива в Україні, яке виготовляється кустарним способом.