Кабмін затвердив перелік ліків, звільнених від ПДВ на час АТО

У розпорядженні уряду №544-р від 27 травня 2015 року, затверджені обсяги лікарських засобів і медичних виробів, імпорт яких або поставки в межах України звільняються від сплати податку на додану вартість на період проведення АТО або дії воєнного стану.

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Згідно з розпорядженням, від сплати ПДВ звільняються медвироби і ліки, які використовуються медичними установами або учасниками АТО при наданні допомоги постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня цього року Верховна Рада прийняла закон, що визначає порядок здійснення державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів, а також встановлює спрощений порядок державної реєстрації цих лікарських засобів. Зокрема, передбачено механізм залучення до таких закупівель спеціалізованих міжнародних організацій.