Контактна група щодо Донбасу розпочала свою роботу в Мінську

У Мінську Тристороння контактна група з урегулювання ситуації в Україні розпочала свою роботу і заслуховує координаторів робочих груп за підсумками їх засідань.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

«Тристороння контактна група по Україні заслуховує у Мінську координаторів робочих груп за підсумками їх засідань у Мінську», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи представляють Володимир Горбулін (підгрупа з політичних питань), Євген Марчук (з питань безпеки), Ірина Геращенко (з гуманітарних питань) й Ігор Веремій (із соціально-економічних питань).

Засідання чотирьох робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з реалізації пакета Мінських угод від 12 лютого відбулися сьогодні в першій половині дня.