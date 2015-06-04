ЗМІ: Обама переконуватиме ЄС зберегти санкції проти Росії

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Він має намір зробити це на саміті G7 у Німеччині, куди прибуде у неділю.

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Крім того, він проведе зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та прем'єром Великої Британії Девідом Кемероном.

Нагадаємо, на тлі ескалації насильства на Донбасі і атаки на Мар'їнку в ЄС заговорили про те, що санкції проти Росії можуть бути посилені.

Зокрема, події в Мар'їнці було названо найбільшим порушенням Мінських угод починаючи з лютого.

Як повідомляв УНІАН, вже діючі санкції можуть бути продовжені до кінця січня 2016 року.