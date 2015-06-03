Прикордонники не випустили Клюєва з України

Співробітники прикордонної служби в аеропорту Бориспіль заборонили народному депутату Сергію Клюєву вилетіти до Відня.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на прес-службу політика.

«Незаконна заборона на виїзд з країни позбавила мене права захисту і можливості донести свою позицію в офіційні органи ЄС з приводу мого переслідування в Україні», - заявив нардеп.

«Вся країна була свідком прийняття політично мотивованого, але абсолютно незаконного і необґрунтованого рішення Верховної Ради про дачу згоди на притягнення мене до кримінальної відповідальності. Відразу після цього, без будь-яких правових підстав, влада обмежує мені свободу пересування».

За його словами, прикордонники в аеропорту Бориспіль без пояснення причин заборонили йому відправитися до Відня (Австрія).

Читайте такожРада надала ГПУ "карт-бланш" на проведення слідства щодо Клюєва – депутатДепутат заявив, що хотів вилетіти до Відня для зустрічі зі своїми адвокатами, а також хотів дати офіційні пояснення чиновникам ЄС напередодні розгляду 5 червня в Брюсселі питання про продовження введених проти Клюєва санкцій Євросоюзу.

При цьому він зазначив, що буде і надалі ходити по всім викликам Генеральної прокуратури або інших органів України.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент позбавив позафракційного народного депутата Сергія Клюєва депутатської недоторканності і дав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.