Литвин передрікає Ющенку важку осінь

Екс-голова Верховної Ради, лідер Народної партії України Володимир ЛИТВИН не виключає, що восени політичні сили ініціюватимуть проведення дострокових президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення В.ЛИТВИН висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Очевидно, що у нас, хочуть цього політики чи ні, буде сформована широка коаліція, яка представлятиме інтереси і БЮТ, і «Нашої України». Дисципліна там буде жорсткішою, але результативних дій чекати на сьогоднішній день складно, тому що протистояння триватиме, і вже восени політичні процеси будуть переведені в інше русло – дострокове проведення виборів Президента», - сказав В.ЛИТВИН.

Екс-голова Верховної Ради вважає, що свою вимогу про проведення дострокових президентських виборів політичні сили мотивуватимуть тим, що «Президент України не впливає на процеси, оскільки він не є провідною політичною силою і провідним політиком, не може виконувати свої обов`язки». «Це провокуватимуть якраз ті політичні сили, які зараз вимагають дострокових парламентських виборів», - припустив він.

«Дострокових виборів у парламент не буде. Тим більше, що опозиціонери вже змирилися і беруть участь у розподілі посад, які їм пропонуватимуться. Але якщо будуть дострокові вибори, то одночасно – і у Верховну Раду, і вибори Президента», - впевнений В.ЛИТВИН.