МЗС: Пострадянська Україна не мала шансу на євроатлантичну інтеграцію, але зараз він з'явився

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що український безпековий та оборонний сектор має досягти стандартів НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

За словами Клімкіна, Україна має здійснити низку демократичних європейських реформ для того, щоб ще раз підтвердити своє прагнення до вступу в євроатлантичний простір.

“Ми дуже часто чуємо, десь читаємо, десь дискутуємо тезу: коли і за яких умов Україна може стати членом НАТО? Цьому можна присвятити багато годин. Потрібно чесно сказати, що на сьогодні в НАТО немає чіткого й однозначного консенсусу щодо вступу України. Але я підкреслюю: не щодо перспективи, а щодо того, де ми знаходимося зараз”, - сказав міністр і додав, що для того, аби досягнути консенсусу, необхідно йти шляхом реформ.

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Як зазначив Клімкін, олігархічна і пострадянська Україна ніколи не мала шансу на успішну євроатлантичну інтеграцію, але зараз вона цей шанс отримала і має його використати.

Міністр підкреслив, що розбудова співпраці з НАТО для України є критичною. “Абсолютно критичною в сенсі сприяння реформі оборонного і безпекового секторів України”, - наголосив Клімкін.

За словами міністра, рік тому стан українських Збройних сил, сектора безпеки був таким, що не дозволяв захищати країну, а за рік було досягнуто “фантастичного прогресу”.

“Тепер ми розпочали дуже сконцентровану роботу над тим, щоб наш безпековий і оборонний сектор досяг реальних критеріїв і стандартів НАТО”, - сказав Клімкін.