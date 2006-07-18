Депутати обрали керівників комітетів ВР і затвердили їх склад

Верховна Рада України обрала керівників парламентських комітетів і затвердила їх персональний склад.

Як передає кореспондент УНІАН, за Постанову ВР України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України п’ятого скликання та обрання голови і першого заступника голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації” проголосували 285 народних депутатів із 415, зареєстрованих у залі. Із фракції БЮТ проголосував лише один народний депутат.

Відповідно до ухваленої постанови, головами парламентських комітетів призначені:

1) комітет з питань правової політики – Євген КУШНАРЬОВ (фракція Партії регіонів);

2) комітет з питань правосуддя – Сергій КІВАЛОВ (фракція Партії регіонів);

3) комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування – Володимир РИБАК (фракція Партії регіонів);

4) комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності - Володимир СТРЕТОВИЧ (фракція "Наша Україна");

5) комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією - Микола ДЖИГА (фракція Партії регіонів);

6) комітет з питань національної безпеки і оборони – Анатолій КІНАХ (фракція "Наша Україна");

7) комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин – Леонід ГРАЧ (фракція Комуністичної партії України);

8) комітет у закордонних справах – Віталій ШИБКО (фракція Соціалістичної партії України);

9) комітет з питань європейської інтеграції – Борис ТАРАСЮК (фракція "Наша Україна");

10) комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України – Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів);

11) комітет з питань бюджету – Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів);

12) комітет з питань фінансів і банківської діяльності – Петро ПОРОШЕНКО (фракція "Наша Україна");

13) комітет з питань економічної політики – Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ (фракція "Наша Україна"),

14) комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва – Сергій МАТВІЄНКОВ (фракція Соціалістичної партії України);

15) комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки - Микола МАРТИНЕНКО (фракція "Наша Україна");

16) комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства – Юрій СЕРБІН (фракція БЮТ);

17) комітет з питань транспорту і зв`язку – Антон ПРИГОДСЬКИЙ (фракція Партії регіонів);

18) комітет з питань аграрної політики та земельних відносин – Михайло ГЛАДІЙ (фракція БЮТ);

19) комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи – Валерій КАЛЬЧЕНКО (фракція БЮТ);

20) комітет з питань науки і освіти – Катерина САМОЙЛИК (фракція Комуністичної партії України);

21) комітет з питань охорони здоров`я – Тетяна БАХТЕЄВА (фракція Партії регіонів);

22) комітет з питань культури і духовності - Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція БЮТ);

23) комітет з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму – Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ);

24) комітет з питань свободи слова та інформації – Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція БЮТ);

25) комітет з питань соціальної політики та праці – Іван БОНДАРЧУК (фракція Соціалістичної партії України);

26) комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів – Петро ЦИБЕНКО (фракція Комуністичної партії України).

Головою Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА (фракція БЮТ).

Таким чином, згідно з постановою, представники антикризової коаліції – фракцій Партії регіонів, СПУ і КПУ – очолили 15 комітетів (в тому числі член фракції “Наша Україна” В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ, який заявив про входження до антикризової коаліції і очолив комітет з питань економічної політики), а представники опозиції – 11 комітетів і Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації: члени фракції БЮТ стали головами 6 комітетів і контрольної комісії, а “Нашої України” – 5 комітетів.

Як повідомив на засіданні парламенту перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, першими заступниками в комітетах будуть 11 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 4 – з БЮТ, 7 – із “Нашої України”, 5 – СПУ, 1 – КПУ; заступниками голів комітетів будуть 22 депутатів із фракції Партії регіонів, 18 – БЮТ, 10 – “Нашої України”, 2 – КПУ і жодного представника СПУ.

Секретарями комітетів будуть три представника від Партії регіонів, три – від БЮТ, 5 – від “Нашої України”, і по 8 – з фракцій СПУ та КПУ.

Також А.МАРТИНЮК зазначив, що постановою збільшується допустима верхня межа кількості членів комітетів. Він нагадав, що раніше парламент ухвалив рішення, яким передбачив, що в комітетах повинно бути не менше 7 і не більше 20 народних депутатів, в той час як кількість членів таких комітетів як Бюджетний, з питань ПЕК, фінансів і банківської діяльності та інших значно перевищує цю межу. Він зазначив, що постановою в деяких комітетах передбачено більше заступників, зокрема, в Бюджетному буде 2 перших заступники та 2 заступники голови комітету.

Крім того, А.МАРТИНЮК зазначив, що нерідко були коментарі від представників фракції «Наша Україна» та БЮТ про те, що опозиції віддаються другорядні комітети. Він не погодився з цією думкою, відзначивши, що представники цих двох фракцій, зокрема, очолюватимуть комітети з питань ПЕК, національної безпеки і оборони, АПК, з питань свободи слова та інформації, а також контрольну комісію ВР з питань приватизації.