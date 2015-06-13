Консульство України в Ростові через погром може тимчасово припинити прийом громадян

Через спричинені нападниками пошкодження Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону може тимчасово припинити прийом громадян України з консульських питань.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби МЗС України Олена Ващенко.

За її словами, внаслідок нападу пошкоджено фасад і внутрішнє приміщення консульства, зокрема з фасаду була зірвана табличка з графіком роботи консульства.

Крім того, будівля та автомобілі співробітників консульства були закидані яйцями та сміттям, а також облиті зеленкою. Розбито 17 з 25 вікон будівлі.

За словами Ващенко, напад супроводжувався вигукуванням антиукраїнських гасел.

«За дивним збігом обставин, через декілька хвилин з початку нападу на місце прибули дві знімальні групи - з «Першого каналу» та «Лайфньюс», які проводили зйомку», - сказала Ващенко.

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Вона також зазначила, що на місце нападу прибули підрозділи поліції, які вчасно не відреагували, і в нападників було достатньо часу, щоб здійснити погром.

Як сказала Ващенко, співробітники Генконсульства не постраждали, оскільки напад було здійснено вночі.