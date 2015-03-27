Коломойський розповів про відставку, сепаратизм і деолігархізацію

Коломойський зазначив, що рішення про відставку з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації було досить простим, тому, що воно давно визріло.

«Та воно не визріло тиждень тому і не два тижні тому, а воно визріло приблизно після парламентських виборів, тобто в кінці жовтня - на початку листопада», - додав Коломойський.

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Коломойський нагадав, що говорив про необхідність своєї відставки після президентських виборів, «але так розвивалися події, що після президентських виборів розпочалася активна фаза АТО, почалися воєнні дії, після цього були мінські угоди, після цього перемир'я, яке все одно було ніби як війна, після цього було загострення після нового року і за великим рахунком ми весь час були в напрузі і я вважав тоді, що піти в той час з поста було б дезертирством».

Він підкреслив, що перед ним було питання хто він - «чиновник чи бізнесмен». «Я для себе відповів - я більше бізнесмен і вже не чиновник, тому я і подав у відставку" - заявив Коломойський.

«І не було жодного конфлікту з паном Порошенком. Був конфлікт у пана Коломойського з паном Коломойським. І я його вирішив», - додав він.

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Коломойський додав: «Я спробував стати чиновником і в якийсь момент це було виправдано і навіть дало позитивний результат, але потім накопичилася критична маса і треба було піти».

Говорячи про свою відставку, Коломойський сказав, що президент України Петро Порошенко дуже терплячий і компромісний».

«Тому, що якщо б я був на місці Порошенка, то я б губернатора Коломойського звільнив би через 3 місяці, а не через 10 місяців, як я прийняв інавгурацію», - сказав екс-голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Крім того, колишній голова Дніпропетровської ОДА переконаний, що в області сепаратизму нема і не буде.

Він підкреслив, що «ніхто в особі ворогів України як зовні, так і всередині не зможе вбити клин» розмовами про те, що у зв'язку з відставкою Коломойського і його команди в Дніпропетровській області будуть зроблені кроки для розхитування ситуації.

«Сепаратизму в Дніпропетровську немає, не було і не буде», - підкреслив Коломойський.

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Він заявляє, що «Україна єдина, ніхто не збирається відділятися і піднімати якісь заколоти». «Це не припустимо. Ми рік працювали над тим, щоб склеїти все, щоб не було якогось сепаратизму. Ми рухаємося в єдиному напрямку з президентом і з усією країною», - додав він.

Також Коломойський заявив, що не вважає свою відставку боротьбою з олігархами в Україні.

«Я не вважаю мою відставку і ті події, які відбулися боротьбою президента України Порошенка з олігархами і деолігархізації суспільства, тому, що не було боротьби пана Порошенка з губернатором Коломойським, а був конфлікт інтересів всередині самого Коломойського», сказав він.

За його словами, питання деолігархізації не вирішується помахом шаблі чи сокири.

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Коломойський зазначив, що потрібно переглянути законодавство України, зрозуміти де були помилки, а де були злочини і «тоді ми зможемо ці помилки виправити і знайти правильний шлях».

«Коли будуть правильні правила гри, коли буде наведено в цій справі порядок і не буде природних монополій або їх вплив буде обмежений і коли штучно не будуть створюватися монополії, зникнуть олігархи як клас», підкреслив Коломойський.

Відповідаючи на питання про конфлікт навколо "Укрнафти", Коломойський зазначив: "Це був піар-привід, щоб маленькі фракції коаліції піднімали свої рейтинги, а великі фракції коаліції опустили свій рейтинг, це не була піар-атака на Коломойського, тому, що він був усього лише губернатором, якого звільняють одним розпорядженням, це була атака проти «БПП» і проти «Народного фронту», проти прем'єр-міністра і президента".

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Коломойський сказав, що була спроба вбити клин, але "в цій ситуації я прийняв для себе мудре рішення, мені так здається, зовсім вчасно піти у відставку і зняти цей конфлікт".

Він підкреслив, що «тепер ми переходимо тільки до законодавчого вирішення наших взаємин».

«І я сподіваюся, що законодавчо ми все владнаємо набагато швидше, ніж політично», - додав він.