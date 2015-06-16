Богатирьову та Арбузова почали судити заочно в Україні - ГПУ

Про це заявив генеральний прокурор України Віктор Шокін, передає "Голос України".

"Генпрокуратура почала заочне засудження екс-міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової і її співучасника Олександра Стащенка за фактом заволодіння бюджетними коштами на суму 6,5 млн. грн. у процесі закупівлі медичних препаратів та обладнання", - заявив він.

Крім того, процедуру заочного засудження застосовано щодо колишнього голови Національного банку України, першого віце-прем’єр-міністра і прем’єр-міністра Сергія Арбузова.

"Він підозрюється у розкраданні і привласненні державних коштів НБУ на суму близько 118 млн грн", - уточнив Шокін.

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На сьогодні підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу. На рахунках, що належать йому та його дружині, заарештовано понад 200 млн. грн.

Крім того, на виконанні у компетентних органів Латвії є міжнародне доручення Генеральної прокуратури України, що стосується арешту на підставі судового рішення грошових коштів Арбузова на суму у понад 49 млн дол.