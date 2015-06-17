Звільнення Наливайченка депутати розглянуть у четвер - джерело

Про це повідомляють джерела в АП, пише Українська правда.

"Подання з цього питання буде розглядатися у четвер", - зазначив співрозмовник.

Як відомо, згідно з Конституцією, подання на призначення чи звільнення голови СБУ до Верховної Ради надає президент. Парламент має затвердити кандидатуру своєю постановою.

Як зазначається, станом на 12:50 17 червня подання про звільнення Наливайченка до Верховної Ради не надходило.

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"Нині в апараті ВР не зареєстровано жодного проекту постанови зі зверненням до президента України з тим, аби він вніс до парламенту подання на звільнення голови СБУ", - зазначила керівник прес-служби ВР Вікторія Шведова.

"Відповідне подання від голови держави також не зареєстроване", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко, за даними джерел, запропонував відправити у відставку голову СБУ Валентина Наливайченка.

Нагадаємо, Наливайченко заявив про підозри щодо екс-заступника генпрокурора Даниленка, які виникли в ході розслідування кримінального провадження у зв'язку з пожежею на нафтобазі в Київській області.

Раніше радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив про те, що Наливайченко отримав повістку від слідчого ГПУ, "яка таким чином реагує на заяву глави СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів про причетність колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтобази "БРСМ-Нафта". У понеділок, 15 червня, голова СБУ побував на допиті в ГПУ.