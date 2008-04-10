СДПУ(о) буде шукати управу на Ющенка в Карпачової, ПАРЄ і, можливо, у суді

У Соціал-демократичній партії України (об’єднаній) вважають незаконним письмове звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Кабінету Міністрів з вимогою звільнити держслужбовців, наближених до партії СДПУ(о) та КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ.

«Фактично Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає до безпідставного звільнення зазначених осіб з посад, що становить порушення Конституції України, закону України про державну службу, а в діях Президента України можна вбачати склади злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України», - заявив Ю.ЗАГОРОДНІЙ.

За його словами, лист Президента України від 3 квітня представляє собою форму тиску на прем’єр-міністра України з метою примусити останню прийняти політично вигідне для глави держави рішення.

Ю.ЗАГОРОДНІЙ повідомив, що політбюро СДПУ(о) направило звернення з цього приводу до Парламентської Асамблеї Ради Європи, українських і міжнародних правозахисних організацій та громадськості, в якому, зокрема, звертається увага, що сьогодні в Україні цинічно порушуються права людини, а Президент грубо ігнорує демократичні і правові норми. СДПУ(о) також направило лист Уповноваженому ВРУ з прав людини Ніні КАРПАЧОВІЙ з проханням розглянути зазначену ситуацію.

«Вважаємо, що вимоги Віктора ЮЩЕНКА, Віктора БАЛОГИ про звільнення колишніх членів СДПУ(о) є незаконними, оскільки прямо порушують норми статті 24 Конституції України, статті 4 Закону України «Про державну службу», статті 22 Кодексу законів України «Про працю», - зазначається в листі до Н.КАРПАЧОВОЇ.

Ю.ЗАГОРОДНІЙ зазначив, що згідно з законодавством України, у таких діях Президента наявні ознаки злочинів, яких достатньо для порушення кримінальних справ. Ю.ЗАГОРОДНІЙ зазначив, що частина з названих у листі людей не є членами СДПУ(о), а деякі ніколи не були членами партії.

«А формулювання «наближені до когось» - не ноу-хау юридичної думки керівника нашої держави», - сказав він.

За словами Ю.ЗАГОРОДНЬОГО, виходячи з цього, можна порушувати питання про звільнення з займаних посад Віктора БАЛОГИ, Петра ПОРОШЕНКА та Олександра ЗІНЧЕНКА, які свого часу були членами СДПУ(о).

Ю.ЗАГОРОДНІЙ також повідомив, що після зустрічі з Н.КАРПАЧОВОЮ партія визначить свої подальші кроки. При цьому він не виключив звернення до суду. «Я думаю, що у нас буде звернення до суду. Думаю, що інші політичні сили чи представники, чиї прізвища були названі, також звертатимуться до судових інстанцій дати оцінку діям Президента», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у листі до Ю.ТИМОШЕНКО висловив сподівання на прийняття Кабінетом міністрів відповідального рішення щодо подальшого перебування ряду осіб на урядових посадах.

Зокрема, йшлося про першого заступника міністра регіонального розвитку та будівництва України Олексія ІЩЕНКА (колишній заступник Віктора МЕДВЕДЧУКА в Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ), заступника голови Державної митної служби Тараса КОЗАКА, першого заступника голови Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів Олександра ПАРШИНА, керівника Держкомархіву Ольгу ГІНЗБУРГ (представниця КПУ), а також радника прем`єр-міністра України Олександра ЗАДОРОЖНЬОГО.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи вимоги Президента, заявила, що при призначеннях на урядові посади керується професійною підготовкою людей.