Яценюк нарешті побачив «неймовірну ефективність» Верховної Ради

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК відзначає «неймовірну ефективність» Верховної Ради сьогодні при прийнятті законів, пов’язаних зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ухвалила п’ять із семи необхідних законів, які стосуються адаптування законодавства України до вимог СОТ.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування», Закон «Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту національного товаровиробника від субсидованого демпінгового та зростаючого імпорту», «Про внесення змін до ст. 16 Закону України «Про зовнішню економічну діяльність», «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в частині виконання вимог, пов’язаних зі вступом до СОТ», Закон «Про внесення змін до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ще два законопроекти, які стосуються вступу в СОТ, будуть прийняті на наступному пленарному тижні, оскільки на сьогодні немає рішень профільних комітетів щодо даних законопроектів і вони не можуть розглядатися в сесійній залі.