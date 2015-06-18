У Харківській облраді створено першу регіональну групу партії "Відродження"
Таке рішення прийняли члени депутатської групи на засіданні, яке відбулося напередодні сьогоднішньої сесії Харківської обласної ради.
Про це повідомив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.
До складу депутатської групи «Відродження» увійшли 20 депутатів обласної ради, які раніше входили в депутатську групу "Центр".
Читайте такожХомутиннік став головою нової депутатської групи в РадіГрупа «Відродження» в Харківській облраді стала першою регіональної депутатською групою даної партії.
«У нас багато спільного з партією «Відродження» і я впевнений, що після прийняття такого рішення на нас чекає сильна підтримка харків'ян. Будемо разом, пліч-о-пліч, працювати на благо Харківщини», - заявив глава групи «Відродження» в Харківській облраді Микола Тітов.
Нагадаємо, на початку червня на з'їзді партії «Відродження» було обрано нове керівництво партії та затверджено її статут.
Вчора в парламенті на основі депутатської групи "Відродження" була створена група партії «Відродження», співголовами якої є Віталій Хомутиннік, Віктор Бондар і Валерій Писаренко.