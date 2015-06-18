У Харківській облраді створено першу регіональну групу партії "Відродження"

Про це повідомив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

До складу депутатської групи «Відродження» увійшли 20 депутатів обласної ради, які раніше входили в депутатську групу "Центр".

Читайте такожХомутиннік став головою нової депутатської групи в РадіГрупа «Відродження» в Харківській облраді стала першою регіональної депутатською групою даної партії.

«У нас багато спільного з партією «Відродження» і я впевнений, що після прийняття такого рішення на нас чекає сильна підтримка харків'ян. Будемо разом, пліч-о-пліч, працювати на благо Харківщини», - заявив глава групи «Відродження» в Харківській облраді Микола Тітов.

Нагадаємо, на початку червня на з'їзді партії «Відродження» було обрано нове керівництво партії та затверджено її статут.

Вчора в парламенті на основі депутатської групи "Відродження" була створена група партії «Відродження», співголовами якої є Віталій Хомутиннік, Віктор Бондар і Валерій Писаренко.