Росія змінила тактику дій щодо України - Порошенко

20:39, 18 червня 2015
Політика
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Перед Україною нині постають нові виклики, Росія змінила тактику дій.

Фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це президент сказав під час зустрічі з керівним складом СБУ, де він представив т.в.о. голови СБУ Василя Грицака, який раніше обіймав посаду першого заступника голови спецслужби.

"Російська Федерація змінила тактику дій", – сказав глава держави. Так, за його словами, якщо раніше РФ розраховувала на воєнні успіхи вздовж лінії зіткнення, то на сьогодні, після того, як Україні вдалося значно підсилити ефективність і боєздатність своїх Збройних сил, були поставлені завдання активізувати підривну діяльність всередині України.

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Президент зазначив, що Грицак тривалий час працює У Службі безпеки, а в останній рік керував Антитерористичним центром при СБУ, створював Об'єднаний штаб Центрального управління СБУ в зоні АТО, разом з військовими та нацгвардійцями – Сили спеціальних операцій.

"Загартований, обстріляний, перевірений, досвідчений – переконаний, що ці Ваші якості дозволять СБУ виконати пріоритетні завдання, які поставлені та які випливають з чинного законодавства, із затвердженої Стратегії національної безпеки", – сказав Порошенко, звертаючись до нового т.в.о. голови СБУ.

Порошенко додав, що рішення про призначення керівника СБУ затверджує Верховна Рада, тому Грицак має переконати в своїх здібностях народних депутатів.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ (Реєстраційний №2110-А).

За це рішення проголосували 248 народних депутати із 364 зареєстрованих у сесійній залі.

Слідом за Наливайченком пішов його радник Маркіян Лубківський.

Першому заступнику голови Служби безпеки України Василю Грицаку доручено тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України.

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