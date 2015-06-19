Єврокомісар називає гуманітарною катастрофою наслідки конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав член Європейської комісії з питань європейської політики, сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган в Харкові під час відвідування табору “Ромашка”, де проживають тимчасово переміщені особи.

“Те що ми бачимо тепер - цегуманітарна катастрофа”, - сказав він.

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Ган також назвав переселенців із Донбасу біженцями. “Ми завжди із занепокоєнням сприймаємо таку ситуацію, тому що йдеться насправді про біженців, хоча ці люди офіційною мовою називаються внутрішньо переміщеними особами”, - зазначив єврокомісар.

Він зазначив, що Євросоюз вже виділив 140 млн євро, “щоб допомогти гуманітарній біді”.

Ган підкреслив, що під час візиту в Україну його буде цікавити процес проведення реформ та питання переселенців із тимчасово окупованих територій.

Єврокомісар наголосив, що для нього дуже важливим є особисте спілкування з переселенцями, оскільки це дає можливість більш ефективно надавати допомогу.

“Ми дуже сподіваємося, що цей період не буде тривати довго”, - наголосив Ган.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець квітня у Харківській області було офіційно зареєстровано 164,596 тис. внутрішньо переміщених осіб із Донбасу та АР Крим.

Загалом, за даними Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території, станом на 11 травня з Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донбасу в інші регіони України переселено 854,474 тис. особи.