НУ-НС вимагає скликати загальні збори коаліції

Політрада «Нашої України – Народної самооборони» вимагає скликати загальні збори коаліції.

Про це заявив голова Політичної ради блоку НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомляє його прес-служба .

«Ми наполягаємо на виконанні нашими партнерами коаліційної угоди і застерігаємо Блок Юлії Тимошенко від односторонніх дій, які можуть зашкодити єдності демократичної коаліції», - наголосив він.

«По-перше, ми вже вкотре звертаємо увагу прем’єр-міністра на той факт, що законопроект про внесення змін до держбюджету на 2008 рік досі не схвалено урядом і не внесено до парламенту, хоча, згідно з законом, уряд був зобов’язаний це зробити ще до 1 березня», - сказав В.КИРИЛЕНКО. За його словами, немає жодних перешкод до розгляду на сьогоднішньому засіданні Кабміну цього проекту, який давно готовий.

«По-друге, ми вимагаємо від уряду нарешті звільнити з посади голови Держкомархіву комуністку Ольгу ГІНЗБУРГ, яка не лише не має гуманітарної освіти, а веде на цій посаді активну антиукраїнську діяльність, переслідує знаних фахівців архівної справи, заявляє про наміри засекретити інформацію про злочини комуністичного режиму», - сказав голова Політради НУ-НС. Він нагадав, що у відповідності з коаліційною угодою на посаду голови Держкомархіву має бути призначено представника НУ-НС.

«По-третє, ми застерігаємо прем’єр-міністра від повторення спроб затвердити порядок проведення земельних аукціонів постановою Кабміну, оскільки така редакція постанови призведе до створення другої Тендерної палати, тільки з продажу землі», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

Він також повідомив про «стурбованість членів Політради блоку все частішими діями керівництва БЮТ, які не погоджені з нашим Блоком, зате погоджені з Партією регіонів, наприклад, голосування проти президентських законопроектів чи проти звільнення судді Конституційного Суду СТАНІК».

«Ми зробимо все для єдності демократичної коаліції, тому ми ініціюємо проведення в понеділок загальних зборів коаліції за участі всіх депутатів обох фракцій і всіх членів уряду, включно з прем’єром і головою парламенту. Нам потрібно провести серйозну та відверту розмову і припинити взаємні звинувачення», - відзначив В.КИРИЛЕНКО.