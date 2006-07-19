Черновецький перевірить ”найнебезпечніше місце на планеті”

Київська влада звернеться до Міністерства палива та енергетики України і Київської облдержадміністрації з пропозицією створити тимчасову комісію, яка обстежить технічний стан гідротехнічних споруд Київської ГЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на думку столичного мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який підписав відповідне розпорядження КМДА, кияни мають право знати реальну ситуацію на тому об’єкті і почуватися захищеними від надзвичайних ситуацій, і якщо потрібно підвищити надійність гідроелектростанції, то комісія має внести пропозиції, а влада – діяти.

До складу комісії запропоновано ввести представників столичної держадміністрації та її структурних підрозділів. Серед них, зокрема, начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Віталія ПШЕНИЧНОГО, директора Інституту «Київгео» Миколу БОЖКА, начальника Державного управління екології та природних ресурсів у Києві Миколу МОВЧАНА.

Як повідомляли на початку червня деякі ЗМІ, керівник незалежної міжнародної групи вчених з прогнозування наслідків катастроф Василь КРЕДО заявив про те, що „Київське водоймище є найнебезпечнішим місцем на планеті”. За словами В.КРЕДО, аварійність дамби становить 93%. У Київському водосховищі перебуває близько 500 млн. тонн високорадіоактивних мулистих нашарувань.

За словами В.КРЕДО, якщо Київська ГЕС постраждає, наприклад, в результаті навіть не дуже сильного землетрусу, то земляна дамба не витримає, і тоді на Оболонь, Троєщину, а потім і на всю Україну "рине радіоактивне цунамі з Київського моря".

5 червня голова правління ВАТ „УкрГідроЕнерго” Герой України Семен ПОТАШНИК категорично заперечив твердження про аварійність греблі Київської ГЕС.

Також повністю заперечив чутки про нібито аварійність дамби Київської ГЕС директор каскаду Київських ГЕС і ГАЕС Микола БІДНИЙ.

М.БІДНИЙ повідомив, що нині на Київській ГЕС здійснюється другий етап реконструкції на кошти кредиту Світового банку, по завершенню якого експлуатаційні якості ГЕС будуть суттєво вдосконалені.