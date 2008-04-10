Єврокомісія вітає ратифікацію протоколу про вступ України до СОТ

Європейська комісія вітає рішення Верховної Ради України про ратифікацію протоколу про вступ до Світової організації торгівлі.

Про це заявив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі представник Єврокомісії Пітер ПАУЕР.

“Європейська комісія вітає український парламент з ратифікацією протоколу про вступ до СОТ і сподівається на інтенсифікацію переговорів щодо створення зони вільної торгівлі”, - сказав він.

П.ПАУЕР також назвав сьогоднішнє рішення дуже важливим для України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада ратифікувала протокол про вступ України до Світової організації торгівлі.

За ухвалення відповідного закону проголосували 411 народних депутатів із 449, зареєстрованих у сесійному залі. Зокрема, прийняття закону підтримали депутати з фракції НУ-НС - 72, БЮТ - 155, Блоку Литвина – 20, Партії регіонів - 164. Не голосували депутати від КПУ.

Членство України в СОТ передбачає сплату щорічного членського внеску. Розмір щорічного внеску країни-члена до бюджету СОТ визначається на основі методичних рекомендацій Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОТ і залежить від обсягу зовнішньої торгівлі країни. Окрім щорічного внеску, Україна також має зробити одноразовий внесок до робочого фонду СОТ.

Парламент також доручив впродовж місяця Кабінету міністрів затвердити план дій для адаптації української економіки до норм СОТ.