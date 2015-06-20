Україна є єдиним кандидатом від своєї групи у непостійні члени Радбезу ООН - постпред України в ООН

Про це повідомляє Громадське ТБ.

«Наразі Україна є єдиним кандидатом. Вибори мають відбутися 15 жовтня цього року. Незважаючи на те, що ми поки що єдині кандидати, тим не менше ми проводимо роботу так, наче у нас є кілька конкурентів. Тобто працюємо з кожною окремою країною та регіональними групами», – розповів Сергеєв в ефірі Громадського.

Читайте такожПауер: Радбез ООН не може виконувати свої обов'язки в ситуації з Україною

«Обираючись до Ради безпеки, ми маємо бути готові захищати не тільки свої інтереси, а і глобальні інтереси кожної країни, яка у цьому матиме потребу, так само як захищають нас 14 країн-членів Ради безпеки сьогодні», – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко під час зустрічі з представником США в ООН Самантою Пауер висловив сподівання, що скоординовані зусилля дозволять Україні стати непостійним членом Ради безпеки ООН.