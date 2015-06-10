Порошенко подякував представнику США в ООН за вклад у відстоювання позиції України

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Пауер прибула в Україну, щоб ознайомитися з перебігом імплементації Мінських домовленостей.

«Ви не уявляєте, наскільки Ви зараз відомі в Україні», – пожартував на початку зустрічі президент, відзначивши, що в Україні дуже багато людей дивляться трансляції засідань Радбезу ООН, який розглядає «українське питання».

Президент наголосив на важливості для України підтримки з боку Ради безпеки ООН та представника США в Організації, а також на високому рівні співпраці України та США у питаннях безпеки.

«Наші найбільші очікування щодо втілення у життя Мінських угод пов’язані з підтримкою з боку Ради безпеки ООН», – заявив Порошенко, нагадавши про свою зустріч 8 травня з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном та обговорення можливості залучення міжнародного миротворчого контингенту до забезпечення реалізації Мінських домовленостей.

Президент поінформував про неухильне виконання Україною своїх зобов’язань за Мінськими угодами, зокрема, про намагання започаткувати політичний процес через проведення вільних чесних виборів, та про їх численні порушення з боку бойовиків. Так, за словами глави держави, у ситуації, коли 3 червня бойовики, що підтримуються Росією, атакували українських військових у Мар’їнці Донецької області, Україна діяла у повній відповідності до зобов’язань за Мінськими угодами та змогла відстояти Мар’їнку, продемонструвавши відповідальність.

Глава держави наголосив на важливості відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном, вирішення важкої гуманітарної ситуації, в якій опинились мешканці окупованих територій. Президент відзначив важливість відкриття в Києві офісу ООН на підтримку Мінських домовленостей, про що він домовився під час зустрічі з Пан Гі Муном, зазначивши, що це дозволить ефективно доповнити діяльність Моніторингової місії ОБСЄ.

Президент висловив сподівання, що скоординовані зусилля дозволять Україні стати непостійним членом Ради безпеки ООН, подякувавши Пауер за її особистий вклад у відстоювання позиції України.

Президент зазначив, що відкриття в Україні офісу підтримки ООН дозволить Організації отримувати інформацію про ситуацію у країні з першоджерела.

«Зараз ми здійснюємо кроки, щоб зробити ситуацію на лінії зіткнення та навколо більш безпечною», – сказав президент.

Порошенко наголосив на важливості вирішення гуманітарних проблем 4 мільйонів українців, які опинилися на окупованій території фактично у заручниках у бойовиків.

Пауер висловила підтримку територіальній цілісності України. Вона відзначила, що прибула до України, щоб ознайомитися з перебігом виконання Мінських домовленостей. Вона також прибула для сприяння відкриттю офісу ООН із підтримки Мінських домовленостей в Україні.

Вона також відзначила важливість «дуже сильної» заяви «Великої сімки» щодо України.

Пауер високо оцінила намір глави держави завтра відвідати Донецьку область. Вона повідомила, що відвідала місця проживання переселенців з Донецької області і була вражена тим, як пересічні українці мобілізовуються і допомагають у облаштуванні вимушених переселенців. За словами Пауер, вона відвідала багато країн, де існує проблема вимушених переселенців, і лише в Україні вона побачила такі приклади взаємодопомоги.