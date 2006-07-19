У Києві СБУ ”накрила” 28 структур, які виводили валюту за кордон

Управлінням СБУ в Києві здійснюється комплекс заходів, спрямованих на протидію злочинам у сфері зовнішньоекономічної діяльності. За результатами цієї роботи викрито 28 комерційних структур міста, які незаконно перевели і зберігали валютні кошти на банківських рахунках за межами України.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УСБУ у м.Києві.

Схема, за якою підприємці виводили гроші за кордон, передбачала оплату контрактів з іноземними партнерами, а суми угод обчислювались мільйонами гривень. Наприклад, одне з товариств з обмеженою відповідальністю перерахувало за кордон понад 5 мільйонів гривень під угоду на придбання американських автомобілів. Інше столичне комерційне товариство під контракт на придбання ліфтів переказало на закордонні рахунки іноземних партнерів суму, еквівалентну 4 мільйонам 800 тисячам гривень. У всіх виявлених співробітниками УСБУ фактах порушень Закону України “Про порядок взаєморозрахунків у іноземній валюті” посадові особи столичних комерційних структур не переймалися тим, що отримавши значні кошти, іноземні фірми зовсім не виконують умов контрактів.

Міністерство економіки України, розглянувши надані Управлінням СБУ в Києві матеріали, застосувало до порушників спеціальні санкції. Діяльність зовнішньоекономічних ліцензій 28 київським підприємствам призупинено, доки вони не повернуть з-за кордону гроші або ж не отримають товарів за укладеними контрактами.

Загалом, завдяки зусиллям співробітників Управління в першому півріччі з-за кордону повернуто валютних цінностей на суму, еквівалентну 20 мільйонам 560 тисячам гривень.