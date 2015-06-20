В Офіційному журналі ЄС опублікували рішення щодо продовження санкцій проти окупованого Криму

В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення щодо продовження на рік санкцій проти окупованого Росією Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, рішення набуде чинності з наступного дня після оприлюднення.

"Рішення діятиме до 23 червня 2016 року", - повідомляється в журналі.

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Як повідомляв УНІАН, рішення про продовження санкцій ЄС проти Криму було ухвалено без обговорення на засіданні Ради з економічних та фінансових питань 19 червня в Брюсселі.

Санкції стосуються імпорту продукції, виробленої в Криму чи Севастополі, інвестицій, туристичних послуг, зокрема, європейські круїзні кораблі не можуть заходити у порти півострову, окрім випадків надзвичайної ситуації, експорту певних товарів та технологій кримським компаніям чи для використання в Криму у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетичного сектору, а також пов'язаних з розвідкою, видобутком та виробництвом газових, нафтових та мінеральних ресурсів.