Порошенко: Ми боремося зі зброєю XX століття проти зброї XXI століття, РФ використовує Україну як тестовий полігон
Глава держави підкреслив, що Україні вдалося побудувати сильну армію з міцним духом.
Президент Петро Порошенко подякував сенаторам США за підтримку України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав на зустрічі з делегацією сенаторів США на чолі із Джоном Маккейном.
Президент України поінформував сенаторів про останню ситуацію на Донбасі, відзначивши ескалацію і недотримання Росією та бойовиками Мінських домовленостей.
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Глава держави підкреслив, що Україні вдалося побудувати сильну армію з міцним духом.
«Але ми боремось зі зброєю XX століття проти зброї XXI століття, оскільки Росія постачає на Донбас сучасне озброєння, використовуючи Україну як тестовий полігон для випробування новітніх зразків», – зазначив Порошенко.
Президент подякував за сильну позицію США та підтримку України у складні часи, зокрема відзначив важливість спільних українсько-американських навчань.
Глава держави також привітав законопроект, ухвалений Сенатом США щодо американського оборонного бюджету, який є символічною демонстрацією не тільки фінансової підтримки України.
«Це не лише фінансова, економічна допомога, але і підтримка нашої безпеки», – підкреслив Порошенко.
Маккейн повідомив, що відвідує Україну, щоб засвідчити підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.
Він повідомив, що вже зустрівся з групою волонтерів.
«Українці готові, боряться та будуть боротися за свободу. Приємно бачити таку організацію людей. Я був дуже вражений», – сказав сенатор.
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У зустрічі також взяли участь сенатори Джон Баррассо та Том Коттон.
З українського боку на зустрічі були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступники глави Адміністрації президента України Валерій Чалий і Андрій Таранов.
Як повідомлялося, 18 червня Сенат Конгресу США схвалив законопроект про видатки на оборону, яким, серед іншого, пропонується надати Україні військову допомоги на суму 300 млн доларів.