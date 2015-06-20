Порошенко: Ми боремося зі зброєю XX століття проти зброї XXI століття, РФ використовує Україну як тестовий полігон

13:26, 20 червня 2015
Політика
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Глава держави підкреслив, що Україні вдалося побудувати сильну армію з міцним духом.

Порошенко рассказал Маккейну о ситуации на Донбассе / Фото УНИАН

Президент Петро Порошенко подякував сенаторам США за підтримку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко сказав на зустрічі з делегацією сенаторів США на чолі із Джоном Маккейном.

Президент України поінформував сенаторів про останню ситуацію на Донбасі, відзначивши ескалацію і недотримання Росією та бойовиками Мінських домовленостей.

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Глава держави підкреслив, що Україні вдалося побудувати сильну армію з міцним духом.

«Але ми боремось зі зброєю XX століття проти зброї XXI століття, оскільки Росія постачає на Донбас сучасне озброєння, використовуючи Україну як тестовий полігон для випробування новітніх зразків», – зазначив Порошенко.

Президент подякував за сильну позицію США та підтримку України у складні часи, зокрема відзначив важливість спільних українсько-американських навчань.

Глава держави також привітав законопроект, ухвалений Сенатом США щодо американського оборонного бюджету, який є символічною демонстрацією не тільки фінансової підтримки України.

«Це не лише фінансова, економічна допомога, але і підтримка нашої безпеки», – підкреслив Порошенко.

Маккейн повідомив, що відвідує Україну, щоб засвідчити підтримку її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Він повідомив, що вже зустрівся з групою волонтерів.

«Українці готові, боряться та будуть боротися за свободу. Приємно бачити таку організацію людей. Я був дуже вражений», – сказав сенатор.

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У зустрічі також взяли участь сенатори Джон Баррассо та Том Коттон.

З українського боку на зустрічі були присутні секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступники глави Адміністрації президента України Валерій Чалий і Андрій Таранов.

Як повідомлялося, 18 червня Сенат Конгресу США схвалив законопроект про видатки на оборону, яким, серед іншого, пропонується надати Україні військову допомоги на суму 300 млн доларів.

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