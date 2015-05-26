Сенатор США Дурбін виступає за збільшення фінансової підтримки Україні

Про це він заявив в ході зустрічі з американським сенатором Річардом Дурбиным, повідомляє прес-служба глави держави.

"Нам потрібна єдність всього західного світу", - заявив Порошенко.

Президент України відзначив допомогу, яку надають США в різних сферах - підвищенні обороноздатності країни, впровадженні реформ, боротьбі з корупцією, процесі деолігархізації країни.

Також Порошенко особливо подякував за допомогу США в тренуванні військовослужбовців українських Збройних Сил на Яворівському полігоні.

Сенатор Дурбін, який є співголовою Підкомітету з питань оборони в Комітеті з асигнувань Сенату, зазначив, що виступає за збільшення фінансової підтримки України, зокрема, для посилення її обороноздатності.

Він також повідомив, що нещодавно створена група в Конгресі США активно працює на посилення підтримки України.

Читайте такожПорошенко: підтримка США життєво необхідна Україні

Крім того, Порошенко також подякував за допомогу, яку надає українська діаспора.

Дурбін, у свою чергу, повідомив про потужну активність діаспори в Чикаго, штат Іллінойс, який він представляє в Сенаті.

Президент також висловив подяку за прийняття Конгресом Акту на підтримку свободи України.