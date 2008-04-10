МЗС України вимагає офіційних роз’яснень щодо висловів Путіна і Лаврова

Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ з проханням невідкладно надати роз’яснення російської сторони відносно висловлених позицій Президента Росії Володимира ПУТІНА та міністра закордонних справ Сергія ЛАВРОВА щодо України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у зв’язку з інформацією про те, що під час засідання Ради Росія–НАТО 4 квітня ц.р. Президентом Російської Федерації нібито було заявлено таке: „Украина – это даже не государство! … Часть ее территории – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!”. Далі, як відзначено у публікації газети „Коммерсантъ”,” ... он [Президент В.ПУТИН] прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины``.

Міністр закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВ 8 квітня в інтерв’ю радіо „Эхо Москвы” фактично підтвердив інформацію, викладену напередодні в газеті „Коммерсантъ”. Крім того він додав: ”Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО…``.

“Виходячи з того, що відданість принципам добросусідства, взаємної поваги суверенітету і територіальної цілісності є безумовним фундаментом відносин стратегічного партнерства між Україною і Російською Федерацією, МЗС України направило ноту до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з проханням невідкладно надати роз’яснення російської сторони відносно висловлених позицій російських керівників”, - повідомляє прес-служба МЗС.